Confronto será teste para o Botafogo O Botafogo medirá neste domingo, contra um embalado São Paulo, que vem de seis triunfos seguidos, qual a sua pretensão no Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o sonho de conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América de 2006 seguirá firme. Caso contrário, o clube estabelecerá meta mais modesta: lutar por um lugar na Copa Sul-Americana ? classificam-se as equipes colocadas entre a 5ª e 11ª posição na competição. Por isso mesmo, o jogo deste domingo, a partir das 18h10 no Estádio Luso-Brasileiro, é visto como se fosse uma decisão. "Superar o São Paulo é necessário para o Botafogo deslanchar e definir sua situação no Brasileiro", declarou o atacante Guilherme. "O apoio da torcida, num momento como esse, é fundamental." Sobre o São Paulo, sobram elogios. No Botafogo, todos admitem que o rival deste domingo é um dos melhores times do País na atualidade. "É um time com muita qualidade e que vive uma grande fase. Além disso, tem a virtude de manter Paulo Autuori no comando. Ele, por sinal, está fazendo um belo trabalho", disse o técnico Celso Roth. Mas o Botafogo vem jogando bem em casa neste campeonato. Prova disso é que não perde uma partida no Rio há mais de um mês. O último tropeço ocorreu em 25 de agosto, contra o Internacional. Mesmo assim, o técnico optou pela cautela na hora de armar a equipe. Ele escalou o Botafogo com três volantes (Jonílson, Juca e Diguinho) para tentar conter o ímpeto ofensivo do São Paulo. O meia Ramon terá a incumbência de levar a bola ao ataque, que será formado por Reinaldo e Guilherme.