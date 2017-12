Confusão ameaça clubes na Série B O confuso regulamento do Campeonato Brasileiro da Série B ainda ameaça alguns clubes pelo rebaixamento antes da realização da última rodada da fase de classificação, confirmada para este sábado à tarde. Dentro das regras estabelecidas pela CBF serão rebaixados os dois últimos colocados de cada grupo, no entanto, os 11º e 12º colocados de cada chave vão disputar uma repescagem. No total, seis clubes participarão da Série C em 2002. Após a disputa da 26ª e última rodada, haverá cruzamento entre os dois grupos, divididos na fase inicial por região. Por exemplo, se a competição tivesse terminado hoje, o Sergipe, 12º colocado do Grupo A, com 29 pontos, enfrentaria o Criciúma, 12º colocado do Grupo B, em dois jogos, sendo o primeiro na casa do time com menor número de pontos. O número de pontos ou o saldo de gols é o critério para escapar do rebaixamento. Matemática - O cruzamento também acontecerá entre os 11º colocados, no momento, Tuna Luso e Malutrom. Matematicamente apenas dois clubes estão rebaixados: Nacional e Serra. Para a segunda fase, Paysandu, Caxias e Figueirense já estão classificados. Ainda sobra uma vaga. Para evitar artimanhas dos clubes, a CBF padronizou o início dos horários dos jogos programados para este sábado. Os confrontos do grupo A, formado por clubes das regiões Norte e Nordeste, começam às 16h30, enquanto do grupo B, com clubes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, às 16h. Classificação da Série B: Grupo A 1) Paysandu-PA 44 pontos; 2) Fortaleza-CE 39; 3) Ceará-CE, Náutico-PE, CRB-AL, América-RN e São Raimundo-AM 38; 8) Anapolina-GO 34; 9) Remo-PA e Sampaio Corrêa-MA 32; 11) Tuna Luso-PA 30; 12) Sergipe-SE 29; 13) ABC-RN 26 e 14) Nacional-AM 24. Grupo B 1) Caxias-RS 46; 2) Figueirense-SC 41; 3) Avaí-SC 39; 4) União São João-SP e Joinville-SC 38; 6) Londrina-PR 37; 7) Vila Nova-GO e Americano-RJ 34; 9) XV de Piracicaba-SP 33; 10) Bragantino-SP e Malutrom-PR 32; 12) Criciúma-SC e Desportiva-ES 2 9 e 14) Serra-ES 24.