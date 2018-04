Confusão antes do jogo em Campinas Uma confusão já esperada antecedeu o jogo entre Guarani e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, nesta quarta-feira à noite. Por conta da desorganização, falta de planejamento e falta de bom senso, torcedores dos dois clubes se envolveram em brigas, pedradas e numa verdadeira guerra de rojões nos arredores do estádio. O problema já era previsto no final da tarde, quando restavam apenas 300 ingressos para se esgotar a cota de 4.700 destinados aos corintianos. Mas já havia a previsão de um verdadeira invasão no estádio de torcedores da cidade e da região. Às 19 horas não existiam mais ingressos para os visitantes. Por volta das 20 horas chegaram ao estádio dez ônibus da torcida organizada Gaviões da Fiel, quando começaram as discussões. Os torcedores não tinham o ingresso e nem como comprá-los. Houve por parte da Polícia Militar a tentativa de ampliar a reserva estratégica dentro do estádio, ocupando parte das sociais do Guarani para acomodar os visitantes. Mas não havia uma forma de controle da venda destes ingressos. A partir daí, as brigas "pipocaram" nas ruas próximas do Brinco. Outra falha grave é de responsabilidade da Polícia Militar, que só abriu os portões às 20h15, com pelo menos, duas horas de atraso. O comando da PM informou que 240 policiais estavam em serviço, embora poucos deles estavam presentes na frente do estádio, onde ficam localizados os portões principais. Mais de 12 pessoas foram atendidas até as 21 horas no "plantão", sem maior gravidade, mas o clima tenso continuava do lado de fora. Os próprios torcedores do Guarani não conseguiam comprar ingresso, uma vez que os corintianos estavam por perto. Dentro do estádio não foram registrados incidentes graves. Mas do lado de fora, mais de mil corintianos ainda tinham a esperança de entrar no Brinco. O estádio comporta 40 mil torcedores. Esta não é a primeira vez que isso acontece. Nos jogos contra São Paulo e Palmeiras a má divisão de espaços já tinha deixado muita gente sem ver seu time em campo.