Confusão e briga na chegada do Fla O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, virou uma praça de guerra neste domingo à noite, durante o desembarque da delegação do Flamengo, quando torcedores inconformados com a goleada, por 6 a 1, sofrida para o Atlético-MG, em Ipatinga (MG), agrediram verbal e fisicamente os jogadores. O goleiro Júlio César e o meia Zinho foi dois dos atletas que partiram para o confronto contra a torcida. "Estava entrando no carro do Zinho e o cara veio me cobrar. Fui atrás dele e ele veio na crocodilagem. Então, peguei ele mesmo", disse, transtornado, Júlio César. O goleiro resolveu agredir o torcedor porque algumas pessoas passaram a bater no carro de Zinho, que estava sendo aguardado por seu pai, Clisan. Desespero: jogadores e torcedores entram em confronto Durante a troca de socos e pontapés com a torcida, alguns jogadores, acuados, correram para o ônibus do Flamengo, que em seguida os levou para a sede do clube, na Gávea, zona sul. Outros, como Zinho e Júlio César, procuraram abrigo em carros de seus familiares. Os nove seguranças do Flamengo foram insuficientes para conter a fúria dos cerca de 20 torcedores. A força policial do Santos Dumont tentou auxiliar a delegação mas a ação dos protestantes foi rápida e o embate entre jogadores e torcida atingiu proporções incontroláveis. Durante o ato de rebeldia, os manifestantes gritaram palavras de ordem. Exigiram raça, vontade e garra do atletas. O zagueiro Júnior Baiano e o atacante Jean foram eleitos os principais culpados pela atual situação do Rubro-Negro, na zona de rebaixamento da tabela de classificação, na 22ª colocação, com 45 pontos.