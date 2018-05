Confusão em São Januário rende denúncia a um torcedor do Fla O tumulto envolvendo torcedores do Flamengo no clássico vencido pelo Vasco por 1 a 0, no domingo, rendeu a autuação de 15 pessoas, mas apenas uma delas - cujo nome não foi revelado - será denunciada à Justiça por já ter passagem pela polícia. Os demais foram beneficiados por transação penal com o Ministério Público e terão pena mais branda, como prestação de serviços.