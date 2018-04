Confusão entre torcedores e PM deixa feridos em Curitiba

Uma confusão entre policiais militares e torcedores na saída do jogo entre Coritiba e Marília, na noite desta sexta-feira, em Curitiba, deixou feridos em ambos os lados. Atingidos por balas de borracha, bombas de efeito moral e golpes de cassetete, alguns torcedores chegaram a desmaiar, outros passaram por hospitais e foram medicados, mas nenhum permaneceu internado. Já, pelo lado dos policiais, seis saíram feridos e um ficou internado no Hospital Cajuru, onde passava por exames. De acordo com as informações, ele foi atingido por pedras e garrafas. Cerca de 43 mil torcedores compareceram ao Estádio Couto Pereira, com a perspectiva de comemorar o título de campeão da Série B, que não foi conseguido em razão da derrota por 3 a 2. Quando os torcedores começaram a deixar o local, encontraram a confusão formada. Muitos torcedores não tinham conseguido entrar e acompanhavam o jogo do lado de fora. Segundo a PM, esses começaram a depredar carros e telefones públicos, provocando tumulto. Muitos reclamaram, no entanto, que os policiais agiram de forma truculenta e iniciaram a confusão ainda antes do término da partida. O clima ficou alterado e pelo menos 30 bombas de efeito moral foram atiradas contra os torcedores, que também eram contidos por tiros de bala de borracha. Os torcedores responderam com o que estava às mãos. O presidente da torcida Império Alviverde, Luiz Fernando Corrêa, disse que recebeu dois tiros com bala de borracha. Ele anunciou que a entidade que preside entrará, nesta segunda-feira, com procedimento no Ministério Público Estadual pedindo uma investigação. Corrêa apelou para que todos os torcedores que sofreram algum tipo de ferimento façam exame e apresentem queixa à Polícia Civil. "O nosso trabalho dos últimos anos foi para pedir a paz nos estádios, mas agora, com essa ação policial, regredimos alguns anos", afirmou. Segundo ele, se havia problemas fora do estádio, a PM deveria ter agido com rigor para prender os baderneiros. "A Polícia Militar não poderia deixar de atuar considerando o ato de vandalismo que vinha sendo praticado", disse o chefe do setor de planejamento da capital, major Douglas Dabul. "As pessoas que estavam saindo do estádio, sem saber o que acontecia lá fora, acabaram se envolvendo naquele tumulto todo, por isso corriam sem saber o que estava acontecendo", acentuou. O major disse que os torcedores que viram abusos por parte dos policiais devem comparecer ao comando da PM para formalizar denúncias. "Os excessos serão apurados", prometeu.