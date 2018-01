Confusão marca empate do Sport no Recife Dois empates e muita confusão na rodada da tarde deste sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série B. No Recife, o Sport empatou por 2 a 2 com a Anapolina e, com o resultado, subiu para o sexto lugar, agora com 29 pontos. Os goianos praticamente escaparam do rebaixamento aos chegar aos 23. O jogo foi marcado pelo protesto da Anapolina no intervalo. Insatisfeito com a marcação de dois pênaltis a favor do Sport (ambos perdidos pelo zagueiro Gaúcho) e pela expulsão do volante Dione, o gerente de futebol do time de Goiás, Leandro Garcia, ameaçou não recolocar o time em campo, atrasando o recomeço da partida em 20 minutos. Com a bola rolando, o árbitro Wilson Luís Seneme, que esteve afastado por não expulsar ninguém na partida entre Corinthians e Santos pelo Campeonato Brasileiro, desta vez não poupou cartões e expulsou cinco jogadores. Em Goiânia, Vila Nova e Brasiliense reclamaram da atuação do árbitro capixaba Antônio Buaiz Filho, que anulou equivocadamente um gol para cada lado. No final, o empate sem gols acabou comemorado pelo time do Distrito Federal, que chegou aos 31 pontos e ficou muito próximo da classificação à próxima fase. O Vila, com mais um ponto, chegou a 23 e ficou mais longe do descenso em 2004.