Confusão na chegada de Esquerdinha A apresentação de Esquerdinha, prevista para a tarde de hoje no Canindé, tornou-se um vexame para a diretoria da Portuguesa. O jogador deveria ser anunciado como novo reforço do time às 15h30. Mas após uma hora e meia de espera, o diretor de Futebol Manoel Pacheco anunciou que a assinatura do contrato não havia ocorrido. ?Foi combinado com um dos dirigentes do São Caetano, o Luiz de Paula, o Batata (vice-presidente), que os diretores do São Caetano viriam ao Canindé às 15 horas para a assinatura do contrato, mas ninguém apareceu. Só o jogador e seu procurador.? No ABC, a versão foi outra. Segundo Batata, eram os diretores da Portuguesa que deveriam comparecer no Estádio Anacleto Campanella para assinar o acordo. Segundo Pacheco, a negociação foi feita com Batata. ?O que o presidente Joaquim Alves Heleno não sabia, era que o presidente do São Caetano, Nairo Ferreira da Silva, voltou das férias hoje e não estava a par da situação.? Pacheco afirmou que os primeiros contatos telefônicos entre o presidente da Portuguesa e o do São Caetano só aconteceram hoje e a assinatura do contrato foi adiada para que Nairo avaliasse o acordo. ?A apresentação do jogador fica para amanhã cedo.? O caso criou uma situação constrangedora para Esquerdinha e seu procurador, Cláudio Guadagno. O atleta, que fez exames médicos e treinos físicos pela manhã, saiu pelo portão dos fundos do Canindé, enquanto seu representante, irritado, recolhia o material esportivo no vestiário. Ao ser perguntado sobre os motivos da não assinatura do contrato, Guadagno deu uma resposta curta: ?Vocês logo vão saber, mas não vou falar nada aqui (no Canindé) para não comprometer ninguém.?