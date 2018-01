Confusão na entrada dos torcedores no Palestra Itália Houve muita confusão na entrada dos torcedores no Estádio Palestra Itália, na noite desta quarta-feira, para o jogo Palmeiras e São Paulo, pela Copa Libertadores. Apesar dos problemas, ainda não houve registro de feridos. O clima tenso já começou na chegada da torcida do São Paulo ao estádio. Cerca de mil são-paulinos foram andando, escoltados pela Polícia Militar, do centro da cidade ao Palestra Itália, num percurso de cerca de 3 quilômetros. Apesar da escolta policial, houve correria na chegada dos são-paulinos. Mas não aconteceu confronto com os palmeirenses. Depois disso, houve confusão também na entrada dos palmeirenses. A PM chegou a fechar o portão do Palestra Itália para tentar controlar a multidão que buscava entrar. Para dispersar a multidão, os policiais também soltaram bombas de efeito moral e tiros com bala de borracha. Mesmo assim, os torcedores do Palmeiras tentavam forçar a abertura dos portões para poder entrar no estádio. Com toda essa confusão, que foi controlada pela Polícia Militar, muitos torcedores só conseguiram entrar no estádio depois que o jogo já tinha começado.