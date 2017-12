Confusão na venda de ingressos do São Paulo Uma multidão de torcedores são-paulinos se aglomerou na frente do estádio do Morumbi, na manhã desta segunda-feira, para comprar ingressos para o jogo de quinta, contra o Cobreloa, pela Copa Libertadores da América. Mas o São Paulo não abriu as bilheterias às 9 horas, como havia anunciado, o que causou confusão. As bilheterias do estádio só foram abrir por volta das 11 horas. Os são-paulinos, debaixo de chuva, se revoltaram com a situação. Mas não houve incidentes mais graves. O clube alegou que a culpa da demora foi da empresa que cuida da fabricação dos ingressos. Essa será a primeira vez em 10 anos que o São Paulo fará uma partida em casa pela Libertadores. A última aconteceu na final de 1994, contra o argentino Vélez Sarsfield, que conquistou o título nos pênaltis. Por isso, a expectativa no clube é que mais de 40 mil torcedores estejam quinta-feira no Morumbi para acompanhar o time contra o chileno Cobreloa.