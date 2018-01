Confusão na venda dos ingressos do Fla Começou nesta quinta-feira a venda antecipada de ingressos para a partida entre Flamengo e Cruzeiro, domingo, na decisão da Copa do Brasil. E os cambistas, mais uma vez, atuaram "livremente" no Maracanã. De acordo com o estudante Leonardo de Oliveira Mércio, de 21 anos, não havia um policial no local para coibir a ação. "Tinha pessoas comprando 30 ingressos de um só vez. Outros, entravam na fila, compravam dez e depois voltavam para adquirir mais. E isso se repetia diversas vezes", afirmou Leonardo, lembrando que dez ingressos é o máximo que um torcedor pode comprar. "Um verdadeiro absurdo."