Confusão nas vendas para River x Boca A venda dos ingressos para o grande clássico do futebol argentino, River Plate x Boca Juniors, acabou em confusão nesta quinta-feira. O jogo entre os dois times, pelo campeonato nacional, acontece no domingo, no estádio Monumental de Nuñez, campo do River. A confusão aconteceu no estádio La Bombonera, campo do Boca, onde foram vendidas 4.700 entradas para o jogo de domingo. O problema é que cerca de 10 mil pessoas estiveram no local - algumas começaram a fazer fila ainda na quarta-feira - e os que ficaram sem ingresso revoltaram-se. E entraram em choque com a polícia. Enquanto isso, no Monumental de Nuñez, eram vendidos 6.500 ingressos para os torcedores do River, mas sem confusão. A expectativa é de que o estádio esteja lotado no domingo, com mais de 50.000 pessoas. O clássico de domingo é válido pela 14ª rodada do Torneio Apertura. E quem perder deve ficar fora da disputa do título. Afinal, o River está em terceiro lugar, a três pontos dos líderes Newell?s Old Boys e Vélez Sarsfield, e o Boca vem loga atrás, na 4ª colocação, com um ponto a menos do que o rival.