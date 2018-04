Confusão no clássico mineiro poderá render punição a organizadas

SÃO PAULO - Uma confusão ocorrida na primeira partida das finais do Campeonato Mineiro poderá render punição a torcidas organizadas do Cruzeiro. Antes mesmo de a bola rolar no Independência, alguns torcedores celestes arremessaram pilhas, grãos de milho e outros objetos contra a parte da torcida atleticana postada na arquibancada logo abaixo.

A Polícia Militar do estado registrou um boletim de ocorrência, que será encaminhado para o Ministério Público. A expectativa é que os envolvidos sejam identificados a partir de imagens das câmeras de monitoramento. Ao todo, 22 pessoas foram presas ainda no domingo, durante o clássico vencido pelo Atlético pelo placar de 3 a 0 - dentre os detidos estavam 12 flanelinhas e seis cambistas.

Por ter sido mandante, o Atlético teve direito a 90% da capacidade do estádio para a sua torcida na primeira partida da decisão. No próximo domingo a situação se inverte.