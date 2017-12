Confusão no Maracanã deixa 6 feridos Uma confusão na entrada do Maracanã nesta quarta-feira à noite, local da partida entre Flamengo e San Lorenzo pela final da Copa Mercosul, deixou pelo menos seis pessoas feridas, três delas em estado grave. Os torcedores foram levados por ambulâncias do Corpo de Bombeiros para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. Júlio César Pinto Costa, de 21 anos, e Marcele de Cruz Souza, de 12, foram baleados, e Amaury Rodrigues, de 17, foi esfaqueado. Esses três foram levados para o setor de emergência do hospital. Os outros feridos são Antônio Carlos de Oliveira, de 40 anos, com fratura de clavícula, Paulo Roberto Souza Castro, de 43, com várias escoriações, vítima de agressão, e Júlio Cesar Oliveira Santos, de 21, que passou mal no meio da multidão. Muitas pessoas não conseguiram entrar no estádio por falta de bilhete, principalmente torcedores do time argentino. Em meio às aglomerações que se formaram à frente dos portões de entrada do estádio, houve saques, furtos e outras dezenas de torcedores chegaram a desmaiar.