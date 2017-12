Confusão no Pacaembu deixa seis feridos gravemente Seis torcedores corintianos ficaram gravemente feridos após o confronto com a Polícia Militar após o terceiro gol do River Plate no Pacaembu e foram levados para hospitais nas imediações do estádio. Além de quebrarem o portão principal do Pacaembu, alguns torcedores corintianos depredaram os vidros da estação Clínicas do metrô. A torcida argentina ainda está presa no Pacaembu. A PM só vai liberar a saída quando não houver mais corintianos circulando por volta do estádio. Também há a preocupação quanto à saída do ônibus corintiano. Os policiais têm dificuldade para dissipar a concentração de torcedores que esperam para protestar mais uma vez contra a vergonhosa eliminação na Libertadores.