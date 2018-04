Confusão por morte de torcedor deixa 40 feridos e 3 detidos

Uma confusão envolvendo membros de organizadas das duas equipes de Roma, motivada pela morte de um torcedor da Lazio, deixou nada menos que 40 feridos, entre eles alguns policiais, três torcedores detidos e muitos prejuízos. Veja também: Presidente italiano se diz preocupado pela morte de torcedor Campeonato Italiano pode ser suspenso após incidentes Amigos de torcedor morto manifestam revolta em Roma Autoridades na Itália discutem violência de torcedores Centenas de pessoas atacaram na noite de domingo a sede do Comitê Olímpico Italiano (Coni), que fica nas proximidades do Estádio Olímpico, onde o jogo entre Roma e Cagliari foi suspenso. Os vândalos seguiram em direção às portas da sede do Coni, quebrando várias vidraças, informou a imprensa local. O escritório do organismo fica a alguns metros do Estádio Olímpico de Roma e de um quartel da Polícia que foi atacado no domingo. A pessoa em pior estado foi um policial atingido no fígado com uma barra de ferro durante a invasão, mas ele não corre risco de vida. Os policiais realizaram três detenções, de dois rapazes e de uma jovem acusados de vandalismo, saque, danos, lesões e por provocarem um incêndio. Outras pessoas podem ser presas nas próximas horas, pois as autoridades seguem assistindo às imagens do incidente. Além disso, a Promotoria de Roma incluirá o agravante terrorismo nas acusações para todos os detidos nesta confusão. É a primeira vez que o pedido é feito, pois alguns acreditam que as manifestações também tenham motivação política. A intenção da Promotoria é constatar se os incidentes fazem parte de uma estratégia de alguma organização política. Já os danos são praticamente incalculáveis: os torcedores destruíram e queimaram carros, motocicletas, latas de lixo e todo tipo de mobiliário urbano que viam pela frente. Alguns computadores também foram roubados das instalações do Coni - até agora, os prejuízos à sede do comitê estão sendo avaliados em um número não inferior aos 100.000 euros.