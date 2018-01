Confusão também na festa do título O são-paulino tomou a Avenida Paulista de assalto, na madrugada desta sexta-feira, logo após a conquista do título da Libertadores no Morumbi. A festa poderia ter sido a mais perfeita da história, mas também houve momentos de total descontrole dos torcedores, que não se conformaram com a atitude de alguns donos de bares de baixar suas portas assim que a turma chegou. Houve quebra-quebra em alguns estabelecimentos. A Polícia precisou agir com energia. A Paulista é o tradicional local de comemoração de títulos. Suas duas pistas foram interrompidas. Muitos torcedores que não conseguiram entrar no Morumbi por falta de ingresso esperaram pelos gols do time para logo tomar as ruas da cidade. O clima de alegria tomou conta de todos. A grande expectativa que se formou entre os são-paulinos na Paulista era que os jogadores campeões da América pudessem aparecer e dividir a festa com a torcida. Não aconteceu. No Morumbi, apenas um incidente mais grave. Um torcedor caiu da arquibancada e se feriu gravemente. Seu nome não foi revelado. Ele foi atendido ainda no local da queda e levado às pressas para o Hospital do Campo Limpo.