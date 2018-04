Confusões e desmandos marcam futebol Houve uma época em que a palavra de um homem era assegurada por um fio de cabelo, barba ou bigode. Tal costume não existe mais. Faz parte de um passado nem tão remoto. Sorte dos cartolas, empresários e atletas envolvidos com futebol. Do contrário, estariam todos carecas, tamanho o número de confusões, desmandos e barbaridades protagonizados por esses ?profissionais? da bola. Leia mais no O Estado de S. Paulo