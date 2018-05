Congolês LuaLua volta ao Olympiacos, dirigido por Zico O atacante congolês Lomana LuaLua está de volta ao Olympiacos, após assinar um contrato por seis meses com o atual campeão grego. O clube esclarece, porém, através de comunicado oficial, que o acordo possui uma cláusula com a opção de prorrogação do vínculo por dois anos.