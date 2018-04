Congresso derruba tentativa de instalação de CPI do Corinthians

Depois de uma contagem emocionante de assinaturas, foi encerrada a tentativa de instalação da CPI Mista do Corinthians, que investigaria denúncias de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação no futebol brasileiro. Seriam necessárias, no mínimo 171 assinatura de deputados, e 27 de senadores. No entanto, apenas 168 deputados mantiveram as assinaturas. Quando o pedido de instalação da CPI foi protocolado, na semana passada, havia 209 assinaturas de deputados. O número de senadores recebeu o mínimo exigido e chegou a 40 assinaturas. Veja também: Corintianos sofrem com o surgimento de novos escândalos Nervoso, Corinthians faz treino cheio de falhas Corinthians descentraliza poder na base para evitar problemas Polícia goiana preocupada com invasão corintiana Dois tucanos estavam à frente da tentativa de instalar a CPI: o deputado Silvio Torres (SP) e o senador Álvaro Dias (PR). Eles lamentaram a derrota e a atribuíram à pressão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. Um assessor da CBF, Wanderbergue dos Santos, circulou no início da tarde pelo plenário do Senado, enquanto se realizava a sessão conjunta do Congresso Nacional. "O lobby da CBF está instalado na Câmara, no Senado, em todos os lugares. Um poder de fora do Congresso inviabilizou a investigação. O presidente da CBF entendeu que a investigação era contra ele e quis mostrar o poder que tem. Ao contrário do que ele diz, a investigação não atrapalharia em nada a realização da Copa do Mundo no Brasil, em 2014", afirmou o deputado Silvio Torres. O senador Álvaro Dias disse que vai estudar a possibilidade de tentar uma CPI só no Senado. No entanto, não poderiam ser aproveitadas as 40 assinaturas e o senador teria que começar uma nova coleta. Lista dos parlamentares que retiraram a assinatura da CPI: Deputados Ilderlei Cordeiro (PPS-AC) Perpétua Almeida (PCdoB-AC) Cristiano Matheus (PMDB-AL) Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) Davi Alcolumbre (DEM-AP) Evandro Milhomen (PCdoB-AP) Claudio Cajado (DEM-BA) Colbert Martins (PMDB-BA) Fernando de Fabinho (DEM-BA) Jorge Khoury (DEM-BA) José Carlos Aleluia (DEM-BA) Joseph Bandeira (PT-BA) Jusmari Oliveira (PR-BA) Anibal Gomes (PMDB-CE) Arnon Bezerra (PTB-CE) Eugênio Rabelo (PP-CE) Léo Alcantara (PR-CE) Paulo Henrique Lustosa (PMDB-CE) Laerte Bessa (PMDB-DF) Camilo Cola (PMDB-ES) Lelo Coimbra (PMDB-ES) Neucimar Fraga (PR-ES) Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO) Carlos Brandão (PSDB-MA) Cleber Verde (PTB-MA) Domingos Dutra (PT-MA) Flávio Dino (PCdoB-MA) Gastão Vieira (PMDB-MA) Pedro Fernandes (PTB-MA) Pinto Itamaraty (PSDB-MA) Prof. Sétimo (PMDB-MA) Ribamar Alves (PSB-MA) Roberto Rocha (PSDB-MA) Sebastião Madeira (PSDB-MA) Waldir Maranhão (PP-MA) Alexandre Silveira (PPS-MG) Antonio Roberto (PV-MG) Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) Ciro Pedrosa (PV-MG) Edmar Moreira (DEM-MG) Eduardo Barbosa (PSDB-MG) Jaime Martins (PR-MG) Jairo Ataíde (DEM-MG) Jô Moraes (PCdoB-MG) João Magalhães (PMDB-MG) José F. A. de Oliveira (PV-MG) Júlio Delgado (PSB-MG) Lincoln Portela (PR-MG) Marcio Reinaldo Moreira (PP-MG) Marcos Montes (DEM-MG) Maria Lúcia Cardoso (PMDB-MG) Nárcio Rodrigues (PSDB-MG) Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) Rafael Guerra (PSDB-MG) Rodrigo de Castro (PSDB-MG) Virgílio Guimarães (PT-MG) Vitor Penido (DEM-MG) Homero Pereira (PR-MT) Asdrubal Bentes (PMDB-PA) Wladimir Costa (PMDB-PA) Zé Geraldo (PT-PA) Zequinha Marinho (PMDB-PA) Luiz Couto (PT-PB) Marcondes Gadelha (PSB-PB) Bruno Araújo (PSDB-PE) Fernando Ferro (PT-PE) Gonzaga Patriota (PSB-PE) Maurício Rands (PT-PE) Benedito Sá (PSB-PI) Airton Roveda (PR-PR) Angelo Vanhoni (PT-PR) Chico da Princesa (PR-PR) Nelson Meurer (PP-PR) Osmar Serraglio (PMDB-PR) Ayrton Xeres (DEM-RJ) Cida Diogo (PT-RJ) Geraldo Pudim (PMDB-RJ) Índio da Costa (DEM-RJ) Neilton Mulin (PR-RJ) Nelson Bornier (PMDB-RJ) Pastor Manuel Ferreira (PTB-RJ) Fátima Pelaes (PT-RN) Anselmo de Jesus (PT-RO) Francisco Rodrigues DEM-RR) Luciano Castro (PR-RR) Urzeni Rocha (PSDB-RR) Afonso Hamm (PP-RS) Pepe Vargas (PT-RS) Sérgio Moraes (PTB-RS) Décio Lima (PT-SC) Edinho Bez (PMDB-SC) João Pizzolatti (PP-SC) Nelson Goetten (PR-SC) Paulo Bornhausen (DEM-SC) Valadares Filho (PSB-SE) Antonio Bulhões (PMDB-SP) Dr. Pinotti (DEM-SP) Dr. Talmir (PV-SP) Frank Aguiar (PTB-SP) Luciana Costa (PR-SP) Marcio França (PSB-SP) Milton Monti (PR-SP) Nelson Marquezelli(PTB-SP) Paulo Pereira (PDT-SP) Vicentinho Alves (PR-TO) Senadores Cícero Lucena (PSDB-PB) Garibaldi Alves Filho(PMDB-RN) Flexa Ribeiro (PSDB-PA) Adelmir Santana (DEM-DF) Almeida Lima (PMDB-SE) João Tenório (PSDB-AL) *Atualizado às 22 horas