Congresso pode mudar o campeonato A decisão que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tomou na terça-feira, quando determinou que o Campeonato Brasileiro da Série A continuará sendo disputado no sistema de pontos corridos, deveria representar um ponto final nas pretensões dos defensores do mata-mata. Deveria... A Agência Estado apurou que já existem articulações, sobretudo em Brasília, a fim de criar pressões em favor da mudança. Só uma alteração na lei abriria espaço para tal ação. O assunto, portanto, pode parar no Congresso Nacional. Encabeçando a fila dos descontentes com a atual fórmula estão os executivos da Globo Esportes, braço da emissora que trata das negociações sobre a competição. E não chega a ser novidade para ninguém a forte influência que a emissora tem sobre alguns dirigentes, sobretudo daqueles clubes que devem a Globo. As dívidas são referentes a adiantamentos de cotas de transmissão realizados em temporadas passadas e que, até agora, não foram quitados. Em outras palavras, calcula-se que pelo menos oito clubes que se encontram em tal situação são favoráveis às idéias do executivos por simples questão de não poder desagradar ao credor. O descontentamento é simples de entender. No sistema de mata-matas, a Globo consegue manter índice médio de audiência durante a fase classificatória. Porém, quando começam os playoffs, os números atingem picos até 50% maiores. Esse crescimento é chamado de "plus". A alegação é de que nos pontos corridos a emissora fica apenas com a média. Perde-se, portanto, o atrativo das finais e, assim, o "plus" da audiência. Único caminho - A única alternativa viável para se alterar a forma de disputa do Brasileiro é a mudança da legislação. O grande empecilho para os interessados na mudança é o fato de a edição 2004 do Nacional ter de ser elaborada de acordo com normas do Estatuto do Torcedor. O item mais polêmico é o Artigo 8.º. Lá, define-se que "as equipes participantes conheçam, previamente ao seu início, a quantidade de partidas que disputarão, bem como seus adversários." Pois bem, de acordo com defensores dos pontos corridos, o atual sistema de disputa é o único que se encaixa em tal determinação. "No sistema de mata-matas é impossível saber quantas partidas cada clube vai fazer ou quais serão seus adversários, já que ninguém sabe de antemão quais serão os classificados", observou José Luiz Portella, um dos idealizados do Estatuto do Torcedor. Para ele, não há tempo suficiente para que eventuais pressões possam ser feitas em Brasília. "A alternativa seria aproveitar a votação do Estatuto de Desporto, que deve ocorrer no início de 2004. Mas não acredito que exista tempo para essa mobilização." Outro detalhe curioso é que, caso leve a briga para o Congresso, a Globo precisaria contar com o apoio da CBF. Isso porque a entidade comanda a famosa "bancada da bola". Contudo, uma vez que a CBF já decidiu manter o formato, são pequenas as chances de que se disponha a acionar seus representantes. "Dificilmente a Globo entraria direto nessa briga. Ela não pode queimar sua imagem com viradas de mesa. Precisaria de um laranja, que normalmente são os clubes que devem a ela", afirmou pessoa próxima ao Clube dos 13 que pediu para não ser identificada. Afronta - Coerente ao estilo truculento, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, abriu fogo contra a decisão da CBF. "A CBF não tem direito, não tem poder e nem moral para tomar decisões que cabem aos clubes", disparou. Ele admitiu até recorrer à Justiça para fazer valer a definição do Conselho Técnico, que se reúne em dezembro. "A decisão da CBF não vale nada. Vai valer a dos clubes. Se optarem pelos pontos corridos, o Vasco até se submete. Caso contrário, a fórmula de disputa para o próximo Brasileiro será a definida pelo Conselho." Já o presidente do C13, Fábio Koff, é favorável à manutenção dos pontos corridos. "Mas com 20 clubes", afirmou. Opinião contrária tem o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães. "A fórmula do mata-mata já se tornou cultural no Brasil. É dessa que o torcedor gosta e a Segunda Divisão está provando isso", observou.