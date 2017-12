Conheça as seleções que participam da Copa América Conheça as seleções que participam da Copa América e saiba como cada uma está para a competição. Venezuela Devaneios de Hugo Chávez à parte, a Venezuela deve fazer sua melhor campanha em Copa América. Seleção com o pior retrospecto na competição (1 vitória, obtida em 1967, 7 empates e 37 derrotas), joga em casa, está num grupo fácil e pode almejar pelo menos a segunda fase. É fato também que o futebol venezuelano melhorou um pouquinho nos últimos anos. Nada capaz de empolgar, mas melhorou. Uruguai Mais pela fraqueza dos rivais do que por sua força, o Uruguai é o favorito do Grupo A. Da segunda fase em diante, a Celeste vira incógnita, mas pode surpreender. Isso porque tem bons jogadores, como os atacantes Recoba e Forlán e o goleiro Carini, e um técnico, Oscar Tabarez, experiente e matreiro. Quietinho, o Uruguai sonha com o 15.º título sul-americano, até para tentar animar o combalido futebol interno. Peru Otimismo é ingrediente importante no futebol. Mas, quando se exagera, pode representar um belo tombo. Esse é o risco que corre a seleção do Peru. "Não tenho dúvidas de que vamos alcançar nosso objetivo, que é ganhar a Copa", determinou o técnico Julio César Uribe. O problema é que o retrospecto recente da seleção não sustenta tanto otimismo. O mais provável é que o Peru volte cedo para casa. Bolívia A seleção boliviana tem uma pretensão na Copa América, revela o técnico Erwin Sanchez: "Mostrar uma cara nova’’. Só o tempo dirá como ela (a cara) é, mas Sanchez confia na renovação feita na seleção que se caracterizou por ser um dos sacos de pancadas do continente. Ele não renovou com muitos jogadores jovens e, sim, com atletas preteridos pelos técnicos anteriores. Destaque para o corintiano Arce. Brasil Atual campeão, o Brasil vai tentar repetir na Venezuela o feito da Copa América de 2004, no Peru, quando, mesmo sem alguns de seus principais jogadores, conquistou o título. O inexperiente técnico Dunga - disputa sua primeira competição oficial - acredita que montou uma equipe competitiva, apesar de não contar com estrelas. Mas é preciso cuidado com os adversários do Grupo B, sobretudo com o México e o Chile. México O México é um convidado que costuma atrapalhar a vida de muitas seleções na Copa América. Desta vez, não deve ser diferente, mesmo porque não se renova há algum tempo e os jogadores se conhecem bem. O problema é que medalhões como Pardo e Osorio pediram dispensa. De novidade, a rigor, só o técnico Hugo Sanchez, que ainda não conseguiu implantar sua filosofia e no domingo perdeu a Copa Ouro para os EUA (2 A 1). Chile Classificar-se para as quartas-de-final é o objetivo do Chile. Mas o técnico Nelson Acosta admite que não vai ser fácil para sua seleção alcançar a meta numa chave que define como grupo da morte. "Vamos jogar a nossa vida em cada uma das partidas", diz Acosta, para quem uma das vagas já tem dono, o Brasil. "Mas vamos nos classificar", promete. Nem que seja como um dos dois melhores terceiros colocados. Equador O Equador é, na teoria, a seleção mais fraca da chave do Brasil. A exemplo do que ocorre com o México, trata-se de time que não se renovou nos últimos anos e tem como grande arma o entrosamento. O colombiano Luis Fernando Suarez, técnico do Equador, confia em boa campanha, mesmo com ressalva óbvia: "Não vai ser fácil". Tal declaração mostra que os equatorianos são mesmo os azarões do grupo. Argentina Conquistar o título da Copa América está sendo encarado pela Argentina como obrigação. Após o fracasso na Copa da Alemanha e o dissabor de perder a competição continental de 2004 para um Brasil que não tinha força máxima, os argentinos consideram que agora não há alternativa senão a de reconquistarem o título. Para isso, o técnico Alfio Basile convocou o que considera ser o melhor do futebol do país. Colômbia Jorge Luis Pinto, o técnico da seleção colombiana, já definiu: seu objetivo é a classificação para a Copa do Mundo de 2010. Nem por isso pretende disputar a Copa América como mero coadjuvante. Há sete anos que a seleção do país não consegue resultados expressivos. Ele quer mudar essa história e acredita até em poder disputar o título. "A Colômbia está pronta para ser protagonista", diz. É esperar para ver. Paraguai O discurso do técnico do Paraguai, Gerardo Martino, parece copiado do seu colega da Colômbia. Para ele, o alvo principal são as Eliminatórias da Copa de 2010. A diferença é que Martino quer aproveitar a Copa América para observar atletas, inclusive estrelas como Roque Santa Cruz e Cardoso. Quem não agradar sai dos planos. Ele enxerga o torneio na Venezuela como escala inicial rumo à África do Sul. Estados Unidos Uma seleção que mescla experiência e juventude. O técnico Bob Bradley, que assumiu após a Copa da Alemanha, recorreu à velha fórmula para dar novo perfil à equipe. Vem dando certo. Nos primeiros 10 jogos sob seu comando, foram 9 vitórias e 1 empate. A Copa América será o grande teste para seu trabalho e ontem ganhou a Copa Ouro com 2 a 1 no México.