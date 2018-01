Conheça Dr. Zveiter: ele manda no futebol Vanderlei Luxemburgo corre risco de ser punido com até um ano de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A ameaça é de Luiz Zveiter, presidente do órgão, que requisitou fitas com declarações gravadas de Luxemburgo criticando o tribunal no caso da perda de pontes da Ponte Preta para o Inter. Zveiter encaminhou as gravações à promotoria e na próxima semana decidirá se o treinador merece ou não ser punido. Zveiter não admite, mas já divide com a CBF o poder do futebol brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde