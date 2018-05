Conheça Gianni Infantino, o novo presidente da Fifa

Os torcedores europeus conheciam Gianni Infantino como "o homem que mistura as bolinhas " nos sorteios das chaves da Liga dos Campeões, manipulando a sorte e o destino de clubes. Agora, foi sua vida que parece ter ganhado contornos inesperados.

Infantino havia entrado no ano 2000 como funcionário da Uefa e, de forma meteórica, subiu para o cargo de secretário-geral em apenas nove anos. O suíço de 45 anos acabou sendo artífice da maior explosão de lucros de uma competição de clubes. Como secretário-geral da Uefa, ele triplicou a receita do torneio e da Uefa.

Infantino também foi o homem que estabeleceu um sistema para reduzir os gastos estratosféricos dos clubes, criando regras e distribuindo punições. Sua meta era clara : criar um futebol sustentável.

Foi ele também quem planejou a expansão da Eurocopa, de 16 para 24 times. E, em 2020, fará o evento em 13 cidades diferentes do continente europeu, abandonando as sedes nacionais.

Enquanto alguns de seus adversários planejaram suas candidaturas por anos, a dele foi registrada um dia antes do prazo final e em substituição à de Michel Platini. Um dia depois, em 27 de outubro, ele começaria uma campanha que daria o equivalente a cinco voltas pelo mundo. "Foi o destino que me trouxe a esse caminho", admitiu. "Há cinco meses, eu não estava nem imaginando ser candidato", disse.

Acostumado com os sorteios, era agora a sua vida profissional que parecia estar rolando como dados.

Assim como Joseph Blatter, Infantino fala cinco línguas. Os dois nasceram em cidades com menos de 10 quilômetros de diferença. Ambos eram jogadores medíocres de futebol amador. E ambos eram os braços direitos de pesos-pesados do futebol.

Nesta sexta-feira, Infantino, assim como fez Blatter, garantiu que ele não era nem suíço e nem europeu. "Eu sou um homem do futebol", garantiu o advogado. Resta saber como a crise ainda não concluída da Fifa vai jogar os dados da gestão do novo suíço no comando do futebol mundial.