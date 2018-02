Conheça o elenco campeão do Santos O Santos terminou o Campeonato Brasileiro com 89 pontos ganhos, sendo 27 vitórias, 8 empates e 11 derrotas nas 46 partidas disputadas. Foram 103 gols marcados e 58 sofridos. Com esses números, chegou ao segundo título nacional de sua história, repetindo o feito de 2002. Conheça agora o elenco campeão: Mauro José Mestriner: Terceiro reserva do elenco, o goleiro de 27 anos, 1,97 m e 80 kg ganhou uma chance e se firmou, com boas e importantes defesas. Paulo César Arruda Parente: Com sua facilidade em apoiar o ataque, este lateral-direito de 28 anos, 1,76 m e 75 kg, mostrou que a posição não é tão carente como dizem. Leonardo José Aparecido Moura: Outro grande zagueiro descoberto nos juniores. Aos 18 anos, 1,88m e 72 kg, barrou os experientes André Luís e Antônio Carlos. Cristiano Ávalos dos Passos: Aos 26 anos, o zagueiro de 1,83 m e 81 kg chegou sob desconfiança. Alternou bons e maus jogos até se firmar na reta final da competição. Leonardo Lourenço Bastos (Léo): Ele não tem salários altos nem pinta de estrela, mas aos 29 anos, este baixinho de 1,69 m e 62 kg é o melhor lateral-esquerdo no País. Fábio de Jesus (Fabinho): Volante de 28 anos, 1,73 m e 72 kg, veio para substituir o ex-capitão Paulo Almeida e o regular Renato. Deu conta do recado. Carlos Eduardo Casagrande (Preto Casagrande): Além da marcação, o volante de 29 anos, 1,74 m e 74 kg colaborou muito com o ataque, criando bons contragolpes. Elano Blumer: Um curinga que todo time gostaria de ter. Além de meia, o atleta de 23 anos, 1,74 m e 65 kg, atua de volante, lateral e, como atacante, faz belos gols. Ricardo Luís Pozzi Rodrigues (Ricardinho): O maestro do time. Aos 28 anos, o meia de 1,73 m e 76 kg colocou a bola onde quis, tamanha precisão e habilidade. Robson de Souza (Robinho): Os outros jogam, ele brinca de futebol. Aos 20 anos, 1,72 m e 60 kg, é o grande jogador do País, irreverente, atrevido, um craque. Deivid de Souza: Não brigou pela artilharia do Nacional por erros de arbitragem. Mesmo assim, o atacante de 25 anos, 1,80 m e 73 kg foi o goleador do time: 21 gols. Vanderlei Luxemburgo da Silva: Aos 52 anos, ganha o 5º título nacional como técnico. Adepto ao futebol ofensivo, consagra-se por ousadia e conhecimento de táticas. Reservas - Também participaram da campanha vitoriosa do Santos os goleiros Tápia e Júlio Sérgio; os zagueiros Antônio Carlos, Domingos e André Luís; os laterais Flávio e Márcio; os volantes Zé Elias e Bóvio; os meias Marcinho e Luís Augusto; e os atacantes Basílio e William.