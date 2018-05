Conheça o hotel pé-quente do Palmeiras em Atibaia

A conhecida superstição do técnico Cuca vai além do uso de amuletos da sorte ou da repetição de rituais. Ele também elege alguns lugares como “mágicos” e, sempre que pode, repete o que deu certo. Isso acontece com o Bourbon Atibaia, resort onde a equipe se preparou para o jogo de hoje diante do Botafogo, do Rio, e que pode definir o título brasileiro.

Nas duas vezes em que se hospedou no resort, a equipe venceu. Essa foi a senha para que Cuca voltasse para lá neste fim de semana. Se repetir o ritual das visitas anteriores, o treinador vai voltar para lá sozinho depois da partida. “O hotel virou uma espécie de amuleto da sorte. O técnico Cuca sempre vem para a concentração e depois retorna sozinho. Isso é muito bom, bacana”, orgulha-se o gerente geral Nilson Bernal, que se define apenas como um simpatizante do Palmeiras.

O primeiro período de hospedagem foi em maio, quando a equipe ficou por lá entre os dias 9 e 13, antes da estreia no Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo, vitória por 4 a 0 sobre o Atlético-PR. Em setembro, o período foi mais curto, de 14 a 16. No retorno, triunfo sobre o arquirrival Corinthians por 2 a 0, dentro da Arena Corinthians.

Marcelo Oliveira, antecessor de Cuca, já havia feito a mesma escolha, também com resultados satisfatórios. A última vez foi antes da decisão da Copa do Brasil contra o Santos – o título foi vencido pelo Palmeiras.

Na escolha do local, Cuca alia seu lado esotérico ao lado prático. A infraestrutura atrai vários clubes e ele foi eleito, por exemplo, pelo técnico Vanderlei Luxemburgo na pré-temporada com o Tianjin Quanjian no início do ano – o treinador acabou demitido. Além disso, foi um dos centros de treinamentos homologados pela Fifa para a Copa do Mundo de 2014 no País.

Cuca gosta de ter um contato mais próximo com os jogadores antes dos momentos decisivos, privacidade, tranquilidade. Além disso, privilegia a preparação física, o descanso e a alimentação. O Estado fez uma visita exclusiva ao hotel para conhecer os quartos e dependências restritas aos atletas. “Nem todos os jogadores são casados e têm um cardápio bom de comida quando estão em casa. Aqui tem nutricionista, descanso e bom ambiente. O grupo se dá bem junto”, disse Cuca.

A logística foi difícil. Depois do empate contra o Atlético-MG, os jogadores deixaram Minas Gerais nas primeiras horas da sexta-feira em voo fretado para São Paulo, antes de seguir para Atibaia. Hoje, o time retorna para a partida no Allianz.