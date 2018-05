Conheça os destaques do sub-20 do São Paulo que podem subir

A conquista do São Paulo na Copa Libertadores sub-20, neste domingo, indicou possíveis talentos para serem utilizados no time principal pelo técnico Edgardo Bauza. O título inédito para o futebol brasileiro confirma o potencial da atual safra das categorias de base do clube, que no ano passado ganhou também a Copa Ouro, a Copa RS e a Copa do Brasil sub-20 com o mesmo elenco.

A final vencida por 1 a 0 sobre o Liverpool, do Uruguai, deixou mais claro quem são os jogadores que podem ganhar a confiança do torcedor no futuro. O gol do título, marcado por Lucas Fernandes, mostrou que o meia habilidoso, veloz e de bom chute, pode ser uma opção no elenco profissional. Ganso, por exemplo, tem apenas Daniel como suplente, e não há no grupo atual outro jogador com essas características.

No ataque, Luiz Araújo foi o artilheiro da Libertadores sub-20 com cinco gols. O jogador chegou a treinar com o time profissional no ano passado, durante a gestão do técnico Juan Carlos Osorio, e demonstrou ter uma ótima finalização. Veloz e de boa movimentação, ele se destacou principalmente pelos três marcados na goleada por 8 a 0 sobre o Independiente Del Valle, do Equador.

"É um grupo com meninos de ouro, com ótimos caráteres, personalidades, nos valores que eles tem, e isso se reflete dentro da equipe, que luta até o fim. Eles tem limitações, mas acreditam que podem sempre sair vencedores", ressaltou o técnico André Jardine em entrevista ao site oficial do São Paulo.

O setor defensivo também mostrou talentos durante a competição. O volante Banguelê mostrou ter um futebol moderno, ao saber desarmar e chegar com qualidade no ataque para ajudar na criação. Nas laterais, pelo lado direito Foguete e na esquerda, com Inácio, o São Paulo mostrou entrosamento e força para se aproximar da linha de fundo e qualidade nos cruzamentos. "A gente sabia que não podia errar, e por isso fomos aguerridos do começo ao fim do campeonato. Nosso time mostrou que é guerreiro", afirmou Banguelê.

Outro destaque da equipe foi o goleiro. Lucas Perri também já treinou com o elenco profissional e aos 18 anos, tem quase 2m de altura e bastante maturidade para atuar. O jogador demonstrou tranquilidade e bom posicionamento durante a campanha.