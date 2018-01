Conheça os jogadores que levaram Itália ao tetra Abaixo, um breve perfil dos 23 jogadores que formaram a seleção italiana campeã mundial de futebol em 2006: Goleiros: 1 - Gianlugi BUFFON Nascimento 28/janeiro/1978 Peso/Altura: 83 kg / 1,90m Clube: Juventus (ITA) Na seleção italiana: 67 jogos / Gols: zero Na Copa do Mundo 2006: 7 jogos / 2 gols sofridos / nenhum cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. 12 - Angelo PERUZZI Nascimento 16/fevereiro/1970 Peso/Altura: 88 kg / 1,81m Clube: Lazio (ITA) Na seleção italiana: 31 jogos / Gols: zero Na Copa do Mundo 2006: não jogou. 14 - Marco AMELIA Nascimento 02/abril/1982 Peso/Altura: 88 kg / 1,90m Clube: Livorno (ITA) Na seleção italiana: 1 jogos / Gols: 1 Na Copa do Mundo 2006: não jogou. Defensores: 2 - Cristian ZACCARDO Nascimento 21/dezembro/1981 Peso/Altura: 77 kg / 1,84m Clube: Palermo (ITA) Na seleção italiana: 15 jogos / Gols: zero Na Copa do Mundo 2006: 3 jogos / 0 gol / nenhum cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. 3 - Fabio GROSSO Nascimento 28/novembro/1977 Peso/Altura: 82 kg / 1,90m Clube: Palermo (ITA) Na seleção italiana: 23 jogos / Gols: 2 Na Copa do Mundo 2006: 6 jogos / 1 gol / 1 cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. 5 - Fabio CANNAVARO Nascimento 13/setembro/1973 Peso/Altura: 72 kg / 1,75m Clube: Juventus (ITA) Na seleção italiana: 100 jogos / Gols: 1 Na Copa do Mundo 2006: 7 jogos / 0 gol / nenhum cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. 6 - Andrea BARZAGLI Nascimento 08/maio/1981 Peso/Altura: 79 kg / 1,86m Clube: Palermo (ITA) Na seleção italiana: 10 jogos / Gols: 0 Na Copa do Mundo 2006: 2 jogos / 0 gol / nenhum cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. 13 - Alessandro NESTA Nascimento 19/março/1976 Peso/Altura: 79 kg / 1,87m Clube: Milan (ITA) Na seleção italiana: 77 jogos / Gols: 0 Na Copa do Mundo 2006: 3 jogos / 0 gol / nenhum cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. 19 - Gianluca ZAMBROTTA Nascimento 19/fevereiro/1977 Peso/Altura: 76 kg / 1,81m Clube: Juventus (ITA) Na seleção italiana: 58 jogos / Gols: 2 Na Copa do Mundo 2006: 6 jogos / 1 gol / 3 cartões amarelos / nenhum cartão vermelho. 22 - Massimo ODDO Nascimento 14/junho/1976 Peso/Altura: 75 kg / 1,83m Clube: Lazio (ITA) Na seleção italiana: 21 jogos / Gols: 0 Na Copa do Mundo 2006: 1 jogo / 0 gol / nenhum cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. 23 - Marco MATERAZZI Nascimento 19/agosto/1973 Peso/Altura: 82 kg / 1,93m Clube: Internazionale (ITA) Na seleção italiana: 32 jogos / Gols: 2 Na Copa do Mundo 2006: 4 jogos / 2 gols / nenhum cartão amarelo / 1 cartão vermelho.. Meio-de-campo: 4 - Daniele DE ROSSI Nascimento 24/julho/1983 Peso/Altura: 80 kg / 1,82m Clube: Roma (ITA) Na seleção italiana: 20 jogos / Gols: 3 Na Copa do Mundo 2006: 4 jogos / 0 gol / 1 cartão amarelo / 1 cartão vermelho. 8 - Gennaro GATTUSO Nascimento 09/janeiro/1978 Peso/Altura: 77 kg / 1,77m Clube: Milan (ITA) Na seleção italiana: 47 jogos / Gols: 1 Na Copa do Mundo 2006: 6 jogos / 0 gol / 2 cartões amarelos / nenhum cartão vermelho. 10 - Francesco TOTTI Nascimento 27/setembro/1976 Peso/Altura: 82 kg / 1,80m Clube: Roma (ITA) Na seleção italiana: 58 jogos / Gols: 9 Na Copa do Mundo 2006: 7 jogos / 1 gol / 1 cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. 16 - Mauro CAMORANESI Nascimento 04/outubro/1976 Peso/Altura: 70 kg / 1,74m Clube: Juventus (ITA) Na seleção italiana: 26 jogos / Gols: 1 Na Copa do Mundo 2006: 5 jogos / 0 gol / 2 cartões amarelos / nenhum cartão vermelho. 17 - Simone BARONE Nascimento 30/abril/1978 Peso/Altura: 75 kg / 1,80m Clube: Palermo (ITA) Na seleção italiana: 15 jogos / Gols: 1 Na Copa do Mundo 2006: 2 jogos / 0 gol / nenhum cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. 20 - Simone PERROTTA Nascimento 17/setembro/1977 Peso/Altura: 72 kg / 1,78m Clube: Roma (ITA) Na seleção italiana: 31 jogos / Gols: 1 Na Copa do Mundo 2006: 7 jogos / 0 gol / nenhum cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. 21 - Andrea PIRLO Nascimento 19/maio/1979 Peso/Altura: 65 kg / 1,77m Clube: Milan (ITA) Na seleção italiana: 31 jogos / Gols: 5 Na Copa do Mundo 2006: 7 jogos / 1 gol / nenhum cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. Atacantes: 7 - Alessandro DEL PIERO Nascimento 09/novembro/1974 Peso/Altura: 73 kg / 1,73m Clube: Juventus (ITA) Na seleção italiana: 79 jogos / Gols: 27 Na Copa do Mundo 2006: 5 jogos / 1 gol / nenhum cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. 9 - Luca TONI Nascimento 26/maio/1977 Peso/Altura: 89 kg / 1,94m Clube: Fiorentina (ITA) Na seleção italiana: 24 jogos / Gols: 9 Na Copa do Mundo 2006: 6 jogos / 2 gols / nenhum cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. 11 - Alberto GILARDINO Nascimento 05/julho/1982 Peso/Altura: 78 kg / 1,85m Clube: Milan (ITA) Na seleção italiana: 20 jogos / Gols: 8 Na Copa do Mundo 2006: 5 jogos / 1 gol / nenhum cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. 15 - Vincenzo IAQUINTA Nascimento 21/novembro/1979 Peso/Altura: 77 kg / 1,86m Clube: Udinese (ITA) Na seleção italiana: 16 jogos / Gols: 1 Na Copa do Mundo 2006: 5 jogos / 1 gol / 1 cartão amarelo / nenhum cartão vermelho. 18 - Filippo INZAGHI Nascimento 09/agosto/1973 Peso/Altura: 74 kg / 1,81m Clube: Milan (ITA) Na seleção italiana: 50 jogos / Gols: 22 Na Copa do Mundo 2006: 1 jogo / 1 gol / nenhum cartão amarelo / nenhum cartão vermelho.