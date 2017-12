Coni quer pena de 8 meses para Davids O Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni) pediu hoje para que o holandês Edgar Davids, da Juventus, seja suspenso por 8 meses e pague uma multa de quase US$ 100 mil por doping. Exames do jogador realizados em março, após a partida contra a Udinese, apontaram a presença de nandrolona, uma substância considerada anabolizante. Davids recebeu uma suspensão de doze meses da Federação Italiana de Futebol, e posteriormente a Fifa confirmou a pena, que também incluía o português Fernando Couto, da Lazio, também por uso de nandrolona. Ontem o presidente da Fifa, Joseph Blatter, acusou Davids de usar outra substância proibida, embora não tenha revelado qual seria. ?Há algo mais, mas não posso dar os detalhes agora?, afirmou Blatter. O jogador afirma que é inocente, e que teria ingerido nandrolona sem saber. Ele quer receber a mesma punição do seu compatriota, Frank de Boer, que recebeu uma pena para ?ingestão involuntária? de nandrolona e foi suspenso por 2 meses. Se for mantida a pena de Davids, ele não poderá disputar o Mundial de 2002 e nenhuma outra competição oficial.