Conjuntivite pode atrapalhar Ricardinho O meia Ricardinho é o mais novo problema do São Paulo. O jogador amanheceu nesta segunda-feira com conjuntivite e pode desfalcar o time na partida de quinta-feira contra o Goiás que vale vaga para a semifinal da Copa do Brasil. ?Olha, não é a minha especialidade. Mas consultamos um oftalmologista e ele disse que não será problema. E que também essa conjuntivite não é contagiosa?, afirmava o médico ortopedista José Sanches. ?Eu não sei o que ele está sentindo. O quanto sua visão está comprometida. Mas o Ricardinho disse que pode jogar. Então, temos de confiar nele?, completa Sanches. E será Rojas mesmo o responsável pelo jogo contra o Goiás. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa disse que está ?tranqüilo para poder escolher o novo treinador efetivo com o improvisado treinador de goleiros no cargo. ?Eu fico enquanto o presidente quiser. Por mim, já estaria devolta à minha função. Mas vou colaborando enquanto o clube precisar de mim. Eu sou improvisado, mas o São Paulo tem técnico. Tem comando?, garante o chileno. E Lugano já está confirmado como titular do time contra os goianos. Gustavo Nery não poderá atuar por estar suspenso por haver recebido o terceiro cartão amarelo. ?Eu sei que posso render muito mais do que na minha estréia contra o Atlético Mineiro. Mas estranhei a maneira diferente que se joga no Brasil. Tomei um cartão amarelo com cinco minutos de partida em uma dividida e fiquei preocupado em ser expulso. No Uruguai não seria nem falta. Aqui o futebol é diferente?, analisa Lugano. Rojas já decidiu a maneira com que o São Paulo irá atuar. ?Nós empatamos em 0 a 0 com o Goiás em Goiânia. Vamos ter de partir para cima para ganhar a partida logo no início. Não temos outra saída e não queremos correr risco de desclassificação. Esse jogo vale muito para nós.?