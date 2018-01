Conmebol afasta juiz Wagner Tardelli O comitê de arbitragem da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) decidiu nesta quinta-feira afastar o árbitro brasileiro Wagner Tardelli e o paraguaio Atilio Invernizzi do sul-americano Sub-20, disputado em Montevidéu. A informação foi anunciada pelo presidente da entidade, Nelson Spillman. O motivo, segundo ele, se deve ao mau desempenho dos profissionais na competição. Tardelli apitou Argentina x Colômbia e deixou de marcar um pênalti cometido por um zagueiro argentino enquanto Invernizzi não teve pulso forte para coibir a violência no jogo entre Uruguai e Peru, no qual o zagueiro Guillermo Rodríguez teve a perna fraturada.