Conmebol altera local do jogo do Santos na Argentina pela Libertadores

O local do próximo compromisso do Santos pela Copa Libertadores foi alterado. Nesta segunda-feira, a Conmebol aceitou solicitação do Estudiantes e confirmou que o duelo entre o clube argentino e o time paulista, válido pela terceira rodada do Grupo 6, vai ser disputado no Estádio Centenário de Quilmes.

O estádio é de propriedade do Quilmes, mas já foi utilizado diversas vezes pelo Estudiantes, o que incluiu a sua vitoriosa campanha no Torneio Apertura da Argentina em 2010 e também a disputa do seu jogo como mandante na Recopa Sul-Americana do mesmo ano, vencida pela LDU.

O Centenário de Quilmes possui capacidade para cerca de 30 mil torcedores, sendo considerado um "caldeirão" com capacidade inferior ao Estádio Ciudad de La Plata, que costuma ser a "casa" do Estudiantes. Na arena capaz de receber pouco mais de 50 mil espectadores, o time venceu o Real Garcilaso por 3 a 0 na segunda rodada do Grupo 6.

A Conmebol também confirmou que o segundo duelo entre Santos e Estudiantes, em 24 de abril, vai ser disputado na Vila Belmiro. Nesta edição da Libertadores, o time disputou o seu primeiro jogo como mandante, a vitória sobre o Nacional do Uruguai, no Pacaembu.

Após as duas rodadas iniciais do Grupo 6, o Estudiantes lidera com quatro pontos, seguido pelo Santos com três e saldo zero. O Real Garcilaso também está com três pontos, mas saldo negativo de um gol, enquanto o Nacional acumula apenas um ponto.