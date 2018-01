Conmebol ameaça Santos com punição Mesmo com o grande público que a Vila Belmiro tem recebido nos últimos jogos, as normas de segurança ficaram mais rigorosas e não houve registro de incidentes graves. Para o jogo do Santos desta quarta-feira, contra o Independiente de Medellin, a PM deslocará 300 homens para garantir a segurança dos torcedores e o sistema de monitoramento por câmera de vídeo será mantido nessa partida, cujos ingressos tiveram aumento: a arquibancada passou para R$ 20,00. A preocupação, porém, está num velho hábito dos torcedores santistas, que jogam todo tipo de objeto no gramado: chinelos, copos de água, pilhas e até mesmo os radinhos. Nos últimos jogos esse problema praticamente não existiu, a não ser na partida contra o Nacional, pela Libertadores. E por ter acontecido nessa partida da Libertadores, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) enviou fax ao Santos ameaçando suspender o jogo caso não haja segurança ou que a torcida atire objetos no gramado. A correspondência cita esse incidente no jogo anterior e lembra que os árbitros "possuem autoridade suficiente para suspender os jogos". E complementa a ameaça: "Serão ainda aplicadas as sanções equivalentes".