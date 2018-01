Conmebol anuncia datas das oitavas-de-final da Libertadores Já estão definidas as datas e horários para os jogos das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. No próximo dia 2, quarta-feira, o Santos terá pela frente o Caracas, na Venezuela, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Mais tarde, às 21h45, o São Paulo receberá o Grêmio, no Morumbi, e o Flamengo vai ao Uruguai pegar o Defensor Sporting. No mesmo dia acontecerão mais duas partidas: América (MEX) x Colo Colo, no México, às 19h30, e o clássico argentino entre Boca Juniors e Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, às 21h45. Na quinta-feira, dia 3, o único brasileiro a entrar em campo será o Paraná, que receberá os paraguaios do Libertad, em Curitiba, às 19 horas. Além deste confronto, também jogarão: Nacional (URU) x Necaxa, em Montevidéu, e Cúcuta Deportivo x Toluca, na Colômbia. A rodada de volta das oitavas foi dividida em três dias. Na terça, dia 8, jogarão Colo Colo x América, no Chile, e Toluca x Cúcuta, no México. Na quarta, o Flamengo receberá o Defensor, no Maracanã, Grêmio e São Paulo duelarão em Porto Alegre, e Vélez Sarsfield x Boca Juniors fazem o clássico em Buenos Aires. Outros três jogos completarão a fase na quinta: Santos e Caracas se enfrentarão na Vila Belmiro, Libertad e Paraná jogarão em Assunção, e Necaxa e Nacional fecharão as oitavas-de-final, no México. Atualizado às 16h20