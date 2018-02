Conmebol anuncia nova competição intercontinental

Contando com apoio financeiro, a Conmebol anunciou, nesta quarta-feira, a criação de uma nova competição intercontinental, que reunirá o vencedor da Copa sul-americana com o da Copa Nabisco, realizada no Japão. A disputa será em um jogo único, no Japão, e, apesar de ainda não ter um nome oficial, já tem data para estrear: 30 de julho de 2008, sendo que os dois primeiros clubes a realizarem a final serão o Arsenal, da Argentina, e o Gamba Osaka. Vale destacar que apenas times que fazem parte da América do Sul podem disputar a final. Caso algum time mexicano vença a Copa Sul-americana, o classificado à final no Japão será o time sul-americano mais bem classificado. O acordo, a princípio, é de quatro anos, já que a intenção é verificar se tal competição trará retorno financeiro e interesse por parte dos clubes.