Conmebol anuncia tabela da Libertadores A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta terça-feira as datas e os horários dos jogos de volta das oitavas-de-final da Copa Libertadores, que serão disputados entre 6 e 15 de maio. Os times brasileiros decidem em casa e no mesmo horário, às 21h40. O Santos recebe o Nacional, do Uruguai, em 7 de maio, na Vila Belmiro. No dia seguinte, é a vez do Grêmio encarar o Olimpia, no Olímpico. O Corinthians joga com o River Plate dia 14, ainda sem local definido (Pacaembu ou Morumbi), e o Paysandu pega o Boca Juniors dia 15, no Mangueirão.