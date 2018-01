Conmebol apresenta Copa Sul-Americana A Copa Sul-americana - que terá a participação de 35 equipes ao longo do segundo semestre deste ano - foi apresentada oficialmente nesta terça-feira em Buenos Aires pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e pela empresa japonesa Nissan, patrocinadora oficial da competição. A Copa deste ano terá a participação de 12 equipes brasileiras, 7 argentinas, duas da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. A competição começa no dia 10 de julho e termina em 10 de dezembro. A legião brasileira será formada por Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Caetano, São Paulo e Vasco da Gama. Pela Argentina, já confirmaram vaga as equipes do Boca Juniors, Independiente e do River Plate. Pela Bolívia, está confirmada a equipe do Bolívar. As partidas serão exibidas pela cadeia de tevê Fox Sports em espanhol para a América Latina, e pela Fox Sports World, para os Estados Unidos. A primeira edição do torneio foi disputada em 2002, sem as presenças de clubes brasileiros, e teve o argentino San Lorenzo de Almagro como campeão. O secretário-geral da Conmebol, Eduardo Deluca confirmou ainda que no próximo dia 13 de julho será disputada a Recopa Regional, entre o atual campeão da Libertadores (Olímpia, do Paraguai) e o da Copa Sul-Americana (San Lorenzo). O dirigente antecipou ainda que a Conmebol articula a disputa de uma outra competição em que estarão envolvidos o campeão da Copa Sul-Americana, o campeão da Copa Intercontinental de clubes disputada no Japão, e o campeão da Liga dos Campeões da Europa.