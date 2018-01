Conmebol aprova estádio do Paulista O diretor da Conmebol, o brasileiro Ildo Nejar, vistoriou nesta quinta-feira o Estádio Jaime Cintra, visando a participação inédita do time na Copa Libertadores da América do ano que vem. O diretor deu nota 8 para o estádio, liberando-o para a competição Sul-Americana. Além desta boa notícia, o clube ainda recebeu autorização para ampliar a sua capacidade de 14.500 para 20 mil espectadores. Haverá apenas uma mudança na aferição, atualmente de 65 centímetros destinado a cada torcedor, para 45 centímetros. O Jaime Cintra só não tirou nota máxima da Conmebol, porque precisa de alguns ajustes na iluminação e no setor da imprensa. O clube terá até a segunda rodada do Grupo 8, no mês de fevereiro, para atender estas exigências. "O Estádio Jaime Cintra está igual a uma noiva. Só falta a maquiagem", brincou o dirigente. O Paulista jogará no Grupo 8 contra uma equipe do Paraguai, uma do Equador e o vencedor do confronto entre River Plate, da Argentina, e Oriente Petrolero, da Bolívia, pela primeira fase, a chamada Pré-Libertadores.