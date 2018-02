Conmebol comfirma que sub-20 vale 2 vagas para Pequim A confederação Brasileiro de Futebol (CBF) diz aguardar ser notificada oficialmente, mas para a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) não há necessidade de seus filiados serem comunicados de que o Campeonato Sul-Americano sub-20 do Paraguai, que começa neste sábado, classificará duas equipes à Olimpíada de Pequim. De acordo com a entidade continental, o fato de um comunicado ter sido publicado em sua página oficial na internet automaticamente avisou a todos os interessados. ?Tomamos a decisão durante a reunião do Conselho Executivo e avisamos ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que são os responsáveis pela olimpíada?, disse o porta-voz da Conmebol, Néstor Benítez. ?Não precisa de comunicado oficial, afinal, publicamos em nosso site e todos ficaram cientes?, acrescentou Benítez. Apesar da declaração oficial da Conmebol, o supervisor de seleções da CBF, Américo Faria, disse nesta sexta-feira que ainda aguarda um comunicado da entidade. O dirigente chegou a classificar de incoerente a decisão tomada, já que os jogadores que classificarem um país para Pequim não serão os que irão participar da disputa. ?Na olimpíada podem participar jogadores sub-23. Então, o ideal seria neste ano fazer um torneio de classificação com jogadores sub-22 e não sub-20, que estarão impedidos de atuar no ano que vem?, disse Faria. ?O certo seria ter realizado esse torneio com jogadores sub-20 em 2005, porque em 2008 eles terão 23 anos. Mas, vamos dançar conforme a música.? Faria evidenciou o descontentamento com a decisão da Conmebol e refletiu o pensamento da comissão técnica da seleção principal. Todos já se preparavam para montar uma equipe sub-23 para a disputa do Torneio Pré-Olímpico que foi cancelado. ?Nos preparamos para conseguir uma das quatro vagas para o Mundial (sub-20, no Canadá) que o Sul-Americano vai distribuir, além de tentarmos ser campeões?, frisou o superintendente de seleções da CBF. ?Se for confirmada a distribuição das vagas pela Conmebol é evidente que vamos tentar fazer o melhor possível para nos classificarmos para os Jogos Olímpicos.? A seleção brasileira estréia amanhã no Sul-Americano contra o Chile. Nesta primeira fase, a competição será acompanhada por Jorginho, auxiliar-técnico de Dunga no time principal. Na segunda etapa, o treinador do Brasil viajará para acompanhar a disputa.