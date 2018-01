Conmebol confirma árbitros para as finais da Libertadores A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) oficializou nesta segunda-feira os trios de arbitragem para a final da Copa Libertadores, nas próximas duas quartas-feiras, entre São Paulo e Internacional. Uruguaios e argentinos serão os responsáveis por conduzir as partidas. No primeiro jogo, nesta quarta-feira (dia 9/8), no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), o trio será uruguaio: Jorge Larrionda é o árbitro, com Pablo Fandiño e Walter Rial como auxiliares. O quarto árbitro será Martín Vázquez. Já na segunda e decisiva partida, na quarta-feira seguinte (dia 16/8), em Porto Alegre (RS), no Estádio Beira-Rio, às 22 horas, o comando da partida será do argentino Horacio Elizondo, acompanhado por Rodolfo Otero e Darío García. O quarto árbitro será Sergio Pezzotta. Nesta final, o regulamento é bem simples: será campeão o time que somar mais pontos nos dois jogos. Em caso de empate por pontos, vale quem fez mais gols (não vale como peso o gol fora de casa). Persistindo o empate, haverá uma prorrogação de 30 minutos (com dois tempos de quinze cada) e, caso ainda não tenha um vencedor, a decisão será em disputa de pênaltis.