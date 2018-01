Conmebol confirma final no Beira-Rio Apesar dos esforços da diretoria do Atlético-PR para que a Arena da Baixada, em Curitiba, seja o palco do jogo contra o São Paulo, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) confirmou novamente, nesta segunda-feira, que a primeira final da Copa Libertadores será mesmo disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira. Um ofício foi enviado à CBF informado a decisão. Na capital paranaense, muita gente ainda acredita em uma reviravolta. Tanto é que as obras para ampliação das arquibancadas da Arena continuam em ritmo acelerado - até a manhã desta segunda-feira, boa parte da estrutura já havia sido montada. Com os torcedores, a esperança é a mesma. Desde a madrugada, inúmeras pessoas formam uma fila para a compra de ingressos para a possível decisão em Curitiba.