Conmebol confirma jogo do São Paulo A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou oficialmente nesta segunda-feira a data do jogo entre São Paulo e The Strongest, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana. A partida, que estava prevista para o último dia 15 e foi adiada por causa da agitação social na Bolívia, será realizada em 29 de outubro, em La Paz. Assim, o confronto de volta, no Brasil, ficou para 12 de novembro.