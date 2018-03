Conmebol confirma jogos de Botafogo e Atlético-PR às 21h45 de quarta-feira

A Conmebol confirmou nesta sexta-feira os dias e horários dos jogos da terceira fase preliminar da Copa Libertadores, que classifica os vencedores para o estágio de grupos da competição. A entidade sul-americana, como já era esperado, marcou os duelos dos clubes brasileiros para as duas próximas quartas-feiras, sempre às 21h45 pelo horário de Brasília.

O Botafogo encara o tradicional Olimpia, do Paraguai, e o primeiro jogo será no Engenhão, na quarta-feira que vem, dia 15. A volta está marcada para uma semana depois, no dia 22. Os jogos devem ser realizados respectivamente no Engenhão e no Defensores del Chaco, mas a Conmebol ainda confirmou o local dos confrontos. O cronograma é o mesmo para o Atlético Paranaense, que tem pela frente o Deportivo Capiatá, também do Paraguai. A ida será em Curitiba, com a volta na cidade de Capiatá, que fica a cerca de 20 km da capital Assunção.

Os outros duelos desta terceira fase preliminar da Libertadores serão às quintas-feiras, nos dias 16 e 23. Junior Barranquilla e Atlético Tucumán se enfrentam primeiro na Colômbia e depois na Argentina. Já o Union Española recebe o The Strongest no Chile e depois vai à Bolívia para jogar na altitude.