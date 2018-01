Conmebol confirma organização da Copa América do Centenário

A Conmebol segue conversando com a Concacaf para organizar a Copa América Centenário em 2016, disse nesta quarta-feira o presidente da entidade que controla o futebol sul-americano, apesar do escândalo de corrupção da Fifa que atingiu os dois órgãos.

O torneio para comemorar os 100 anos da Copa América foi programado para junho do próximo ano nos Estados Unidos, mas sua organização ficou em dúvida após as acusações da Justiça norte-americana contra altos executivos do futebol mundial.

"Queremos fazer. Os 100 anos são importantes e é preciso festejá-los. (A Copa) está no calendário oficial da Fifa e isto tem um valor muito grande. Temos falado com o pessoal da Concacaf e vamos continuar falando", disse a uma rádio paraguaia o presidente da Conmebol, Juan Angel Napout.

"O que posso assegurar é que os 100 anos vão ter uma comemoração e vai ser no campo", completou.

A investigação envolve o indiciamento de 14 dirigentes e empresários esportivos, entre eles o então presidente da Concacaf Jeffery Webb, que foi detido em Zurique no fim de maio e substituído como titular da entidade pouco depois.