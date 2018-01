Conmebol confirma Palmeiras x São Paulo no Palestra Itália A Conmebol confirmou neste sábado que o clássico brasileiro entre Palmeiras e São Paulo será realizado mesmo no Estádio Palestra Itália, na quarta-feira, a partir das 19h15. Será o primeiro jogo do confronto das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América e os ingressos devem começar a ser vendidos nesta segunda. O mando do primeiro jogo é do Palmeiras, por isso a escolha do Palestra Itália, apesar de ter capacidade para apenas 30 mil torcedores. Já a segunda partida será no dia 3 de maio, no Morumbi, a casa do São Paulo. O árbitro do primeiro jogo do confronto brasileiro também já foi escolhido. Será o gaúcho Carlos Eugênio Simon, o brasileiro que irá apitar na Copa do Mundo da Alemanha. Palmeiras e São Paulo já se enfrentaram em três confrontos na história da Libertadores. O domínio é todo do time do Morumbi, que em seis jogos, venceu cinco e empatou um. Além disso, marcou nove gols e sofreu dois.