Conmebol decide Eliminatórias amanhã A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) decide nesta quarta-feira o calendário das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, em uma reunião do comitê executivo, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O sistema de disputa já havia sido definido com as dez seleções jogando em turno e returno, todas contra todas, com pontos corridos. A composição da tabela não depende do número de vagas que a América do Sul terá em 2006. A Conmebol tem quatro e exige uma quinta vaga. Para isso, a Copa teria de passar de 32 para 36 seleções. A Fifa resolverá a questão em 29 de junho. Rommer Osuna, tesoureiro da Conmebol e um dos responsáveis pela organização das Eliminatórias, disse nesta terça que a entidade encomendou a elaboração da tabela à Federação Peruana de Futebol. O princípio da organização dos jogos terá como conceitos "justiça e equilíbrio". O sorteio das partidas levará em consideração três fatores: a) Brasil e Argentina, por causa da rivalidade; b) Bolívia e Equador, pela condição de países de altitude; c) Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, Paraguai e Venezuela. As rodadas serão duas por mês, aos domingos e quartas-feiras. A Federação Peruana tentou montar uma "seqüência perfeita", com uma partida em casa e outra fora. Nenhuma seleção jogará, por exemplo, no domingo contra Argentina ou Brasil e depois, na quarta-feira, contra adversários na altitude. De acordo com o projeto, as viagens das seleções serão divididas em cinco na primeira rodada e quatro na segunda ou o inverso. O calendário será aberto em setembro deste ano e vai até 2005. "A Fifa já aceitou o sistema de disputa, todos contra todos, resta agora aprovar as datas", comentou Néstor Benítez, porta-voz da Conmebol. Ricardo Teixeira, presidente da CBF, deve referendar a tabela elaborada pelos peruanos. Ele adiantou também que o Brasil não deve mandar a maioria dos seus jogos em São Paulo e Rio, como ocorreu nas Eliminatórias para a Copa de 2002. A seleção brasileira deve jogar em Porto Alegre, Fortaleza e Curitiba, que apoiaram o time nas seletivas do Mundial passado, da Coréia do Sul e do Japão.