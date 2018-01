Conmebol define as datas das semifinais da Libertadores A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou, na manhã desta sexta-feira, a programação dos confrontos das semifinais da Copa Libertadores da América. O confronto entre São Paulo e Chivas Guadalajara será jogado nas duas próximas quartas (dia 26, no México, e dia 2 de agosto, no Morumbi). O duelo entre Internacional e Libertad será disputado sempre um dia depois - dia 27, em Assunção, e dia 3 de agosto, em Porto Alegre. Inicialmente, o site oficial da entidade anunciava a rodada de ida nos dias 27 e 28, mas logo o erro foi corrigido. As finais da Libertadores estão marcadas para os dias 9 e 16 de agosto. Por ter melhor campanha entre os quatro semifinalistas, o time gaúcho terá o direito de decidir o título em casa caso se classifique contra a equipe do Paraguai. Se passar pelo Chivas Guadalajara, o São Paulo poderá jogar a partida de volta da final da competição se o adversário for o Libertad. Confira abaixo como ficou a programação dos jogos: Ida 26/07 - Chivas Guadalajara x São Paulo, em Guadalajara (México) - 22h (horário de Brasília) 27/07 - Libertad x Internacional, em Assunção (Paraguai) - 21h45 (horário de Brasília) Volta 02/08 - São Paulo x Chivas Guadalajara, no Morumbi - 21h45 (horário de Brasília) 03/08 - Internacional x Libertad, no Beira-Rio - 21h45 (horário de Brasília)