Conmebol define Copa Sul-Americana Um sorteio definiu nesta terça-feira os confrontos brasileiros na Copa Sul-Americana 2005, que começará dia 10 de agosto: Fluminense x Santos; São Paulo x Internacional; Corinthians x Goiás; e Juventude x Cruzeiro. Os jogos entre esses times, à princípio, serão nos dias 17 e 31 de agosto. Apenas o adversário do confronto entre corintianos e goianos já está definido: é o River Plate, da Argentina. O regulamento desta edição é o mesmo do ano passado: jogos eliminatórios no sistema de ida e volta, sendo que em caso de empate em pontos e no saldo de gols após os dois jogos, os gols fora de casa valem como critério de desempate. Ao todo, 34 times disputarão o torneio, sendo que apenas 22 estão garantidos: Boca Juniors, River Plate e Vélez Sarsfield (Argentina); Santos, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, Juventude, Internacional e Fluminense (Brasil); Universidad Católica e Universidad de Chile (Chile); Deportivo Cali e Atlético Nacional (Colômbia); Pumas (México); Cerro Porteño (Paraguai); Universitario e Atlético Sullana (Peru); Danubio e Defensor (Uruguai); e Mineros e Trujillanos (Venezuela). A final está prevista para o 14 de dezembro.