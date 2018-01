Conmebol define datas da Libertadores A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu, nesta segunda-feira à noite, as datas dos jogos de ida das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. O Grêmio será o primeiro time brasileiro a atuar nesta fase. A equipe gaúcha joga dia 22, em Assunção, contra o Olímpia, atual campeão. O Santos, que vai conhecer seu adversário nesta quarta-feira, se apresenta dia 23, no campo do adversário. O Paysandu joga no dia seguinte, em La Bombonera, diante do Boca Juniors. O Corinthians fecha a participação brasileira dia 1º de maio diante de River Plate ou Deportivo Cali.