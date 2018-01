Conmebol define datas das oitavas da Copa Libertadores A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) definiu nesta sexta-feira que Palmeiras e São Paulo farão o primeiro jogo das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América na próxima quarta-feira, às 19h15, no estádio Palestra Itália - o local pode sofrer alteração. No ano passado, os dois times se enfrentaram na mesma fase da competição. Os são-paulinos levaram a melhor ao eliminar o rival. O horário, pouco comum para clássicos deste porte, deve ter sido imposto pela federação sul-americana porque a TV Globo irá transmitir no mesmo dia o confronto entre Corinthians e River Plate, às 21h45. A partida acontece no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O segundo jogo entre São Paulo, atual campeão da Libertadores, e o Palmeiras está marcado para acontecer no dia 3 de maio, no estádio do Morumbi, às 21h45. No dia seguinte, o Corinthians recebe os argentinos no Pacaembu, também às 21h45. Já o Goiás, que disputa pela primeira vez a principal competição sul-americana, jogará contra os argentinos do Estudiantes de La Plata, na terça-feira, fora de casa. Os goianos fazem o jogo de volta com os rivais no dia 4 de maio, no Serra Dourada. O Internacional, que teve a melhor campanha na fase de grupos entre os times brasileiros, faz a primeira partida contra o Nacional na quinta-feira, às 19h, em Montevidéu. Os gaúchos voltam a pegar os uruguaios no dia 3 de maio, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre.